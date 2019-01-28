Tekrar aday gösterilen Başkan Sesli halka seslendi

İZMİR'in Bayındır Belediye Başkanı CHP'li Ufuk Sesli, ikinci dönem için aday gösterilmesi sonrası birlik, beraberlik mesajı vererek yaptıkları hizmetlerden bahsetti.

Bayındır Belediye Başkanı CHP'li Ufuk Sesli, CHP İlçe Başkanlığı binası önünde halka seslendi. Yaptıkları projelerden bahseden Başkan Sesli, ilk 5 yılın su gibi geçtiğini belirterek, "Bu 5 yıl içerisinde birçok güzel projeye imza attık. Görünse de görünmese de birçok çalışma yaptık. En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi şantiyesini ilçemize kazandırdık. İzmir'in ikinci büyük şantiyesini Bayındır'a kazandırdık ki burada yaklaşık 150 kardeşimiz iş sahibi oldu. Bunun dışında birçok belediye başkanının uğraşmakta zorluk çektiği, elini sürmek istemediği yer altıyla uğraştık. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle arıtma ve yağmur sularının toplanması konusunda sorunumuzu çözdük. Birçok ilçede ilk arıtma tesisi bile yapılmışken, ilçemizde iki arıtma var. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında birçok caminin onarımı, birçok okulun onarımı ve yol onarımlarını yaptık. Yaklaşık 280 kilometrelik üretim yolunun yapılması sağladık. İhtiyaç sahibi arkadaşlarımızın her konuda yanlarında olduk. Bunlar dışında yapılacak çok şey var. Bu projelerimizi de ileriki günlerde yavaş yavaş sizlerle paylaşacağız" dedi.

BAYINDIR (İzmir), ()

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