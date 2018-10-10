'Teknolojiyle birlikte eğitime ve insana yatırımı arttırmalıyız'

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’yi GAİB hizmet binasında ziyaret eden GAGİAD Başkanı Bora Tezel ve yönetim kurulu üyeleri, gündemle ilgili konuları değerlendirerek, ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilmek için AR-GE, inovasyona dayalı üretime ve nitelikli insan gücü için eğitime önem verilmesi gerektiği yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

GAGİAD Başkanı Bora Tezel ile beraberinde yönetim kurulu üyeleri Cihan Koçer, Ali Göymen ve Tuncay Özmermer Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’yi ziyaret etti. Gaziantep, Bölge ve ülke ekonomisinin görüşüldüğü ziyarette GAİB Koordinatör Başkanı Kileci 2018 ihracat hedeflerinin yakalanabilmesi yönündeki Birlik çalışmalarının sürdüğünü, yılsonunda tahmini 8,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade etti. Dünya pazarlarında etkin ve sürdürülebilir ihracatın sağlanabilmesi için ihracatçılara yönelik önümüzdeki süreçte birçok konuda eğitimler verileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Kileci nitelikli üretimin arttırılabilmesinde teknolojiye yatırımın yanında insana yatırımın da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

GAGİAD Başkanı Bora Tezel de Gaziantep’in birçok alanda olduğu gibi sanayi, üretim ve ihracat alanında da bölgenin ve Türkiye’nin lokomotifi haline geldiğini, önümüzdeki dönemlerde yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve global pazarlarda etkin pazarlanması için dernek olarak her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade etti. Ziyaretin ardından günün anısına GAGİAD Başkanı Bora Tezel ve Yönetim Kurulu üyeleri GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’ye bir plaket vererek başarılar diledi.

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