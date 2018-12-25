'Teknoloji inşaat sektörünü etkisi altına aldı'

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Coşkun, teknolojinin, inşaatları ve inşaat sektörünü de etkisi altına aldığını söyledi.İSTE-TTO tarafından ‘teknoloji sohbetleri’ kapsamında, İSTE Merkez Kampüs’te, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda 'İnşaatlarda Otomasyon' konulu bir oturum düzenlendi. İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Coşkun, yapı bilişim teknolojileri ve otomasyonun inşaat sektöründeki yeri ile ilgili bilgiler verdi. Otonom cihazların yapabildiklerine değinen Doç. Dr. Hilmi Coşkun, "İnşaat alanlarında insanların giremediği ve yetişemediği mekanlara girilebilmesi, işlerin çok daha kısa sürede bitirilebilmesi, yine yüksek binaların yapımında meydana gelebilecek kaza ve can kayıplarının önüne geçilebilmesi nedeniyle, otomasyonun ve akıllı bilişim sistemlerinin inşaat sektöründe en hızlı gelişen teknolojik alanlardan birisi" dedi.Doç. Dr. Hilmi Coşkun, 1970’lerden bu güne olan dönemin ‘inovasyon dönemi’ olarak adlandırıldığını ve inşaat işlerinin hayat döngüsü boyunca ve yaşam sürdüğü sürece devam edeceğini söyledi.

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