Teknoloji engelini aştılar

ENGELLİ gençlerin teknoloji ve bilişim alanındaki iş sahalarında kendilerine fırsat yaratabilmeleri için açılan Balçova Belediyesi Engelsiz Teknoloji Eğitim Merkezi ilk mezunlarını verdi.

Balçova Belediyesi’nin hizmete açtığı Engelli Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde kurulan Balçova Belediyesi Engelsiz Teknoloji Eğitim Merkezi’nin (BETEM) ilk mezunları sertifikalarını aldı. Engelli gençlerin teknoloji ve bilişim dünyası ile ilgili iş sahalarında kendilerine fırsat yaratabilmelerini amaçlayan kurs programına lise ve üniversite mezunu 11 genç katıldı. BETEM’de 9 ay boyunca yazılım ve veritabanı, grafik-tasarım, web tasarımı, 3D modelleme uzmanlığı ve Teknik İngilizce dersleri alan gençler be eğitimlerinin meyvelerini de almaya başladı. ilk olarak Balçova Belediyesi Down Kafe’de çalışan arkadaşları için dijital adisyon programı yapan BETEM mezunları şimdi daha farklı yazılımlar için çalışıyor. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya "Biz engelli insanların yılda bir hafta hatırlanmasına karşı çıkarak çalışmaya başladık. İlçemizde 'Engelli' diye adlandırılan her vatandaşımızı biliyoruz. Bununla ilgili interaktif bir harita yaptık. Nerede oturduklarını, sorunlarını tek tek biliyor ve Onlar için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onlar da fırsat verildiğinde hatırlanmaya ihtiyaçlarının olmadığını çok güzel örnekler ile gösteriyorlar. Bu nedenle bizlerden farklı olan gençlerimize değişik iş alanları açıyoruz, değişik aktiviteler düzenliyoruz" dedi.

