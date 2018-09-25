TEKNOFEST Türkiye birincisi Niğde’den

Ali KADI/NİĞDE,()-TÜRKİYE Teknoloji Takımı (T3) Vakfının düzenlediği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e Niğde Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan proje ekibinin hazırlamış olduğu Carcam isimli proje Ulaşım kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

TEKNOFEST kapsamında İnsanlık Yararına Teknoloji proje yarışmasında Çevre alanında 2, Eğitim alanında 1, Sağlık alanında 3 , Ulaşım alanında 3 proje ile yer aldılar. Danışman öğretmenleri de 3 farklı kategoride 3 farklı proje ile katılım sağladılar. Danışman öğretmenler rehberliğinde Niğde Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan proje ekibinin hazırlamış olduğu Carcam isimli proje Ulaşım kategorisinde Türkiye 1.’si oldu.

Araç hırsızlığının önüne geçmek, trafik kazası sebeplerinin başında gelen 'Araç kullanırken telefon kullanımını' azaltmak ve kaza anında insan hayatını koruyan en önemli donanım olan emniyet kemeri kullanımını zorunlu hale getirmek için tasarlanan proje sayesinde sürücü ve yolcu güvenliği artırılacak.

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