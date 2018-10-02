Tekli: Rekor kırmaya devam edeceğiz

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Rekor kırmaya devam edeceğiz" dedi.

Tekli, ihracatın eylül ayında yüzde 22,6 artış göstererek 14,5 milyar dolara yükselmesini değerlendirdi. Yıllık ihracatın 165,1 milyar dolarla rekor düzeye ulaştığını belirten Tekli, "Ülkemiz adına büyük önem taşıyan sanayi ve üretim alanındaki rahatlatıcı hamleler sayesinde eylül ayı ihracatımız 22,6 artışla rekor seviyelere ulaştı. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları bizleri son derece sevindirdi. Devletimizin ticari alanda izlediği yol haritası sonuç odaklı başarılar ortaya koyuyor. Üretim ve dış pazardaki yerimizi koruyarak istikrarı elden bırakmadığımız takdirde her ay farklı rekorlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Yıllık ihracat rakamının ciddi bir sonuç olduğunu vurgulayan Tekli, "165, 1 milyar dolara ulaşan yıllık ihracat çizelgesi ciddi bir rakamla rekor kırdı. Burada yapılması gereken bu rekorun rehavetine kapılmadan istikrarı sağlayabilmektir. Önümüzdeki yıl içerisinde bu rakamın üstüne çıkarak rekor kırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



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