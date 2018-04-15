Tekkeköy’de şehitler anıldı

SAMSUN, () - SAMSUN'un Tekkeköy İlçe Belediyesi ile Büyüklü Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği'nin birlikte düzenlediği programda şehitler anıldı.

Tekkeköy İlçe Belediyesi ile Büyüklü Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneğinin birlikte düzenlediği Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan Şehitleri Anma Programı ile 13-14 Yaş Minikler Serbest Güreş Turnuvası Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından şehitler için Cumhuriyet Mahallesi Camii İmam Hatibi Erdoğan Karagüzel tarafından Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencisi Nagihan Ataş Otuz Kurşun isimli şiirini okudu. Programda Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Murat Karaman, Tekkeköy İlçe Gençlik Spor Müdürü Ziya Aydın, sporcular ve öğrenciler katıldı. Program 13-14 yaş minikler güreş turnuvası ve ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

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