Tekkeköy’de Hastane sorunu çözülüyor

SAMSUN, () – SAMSUN’un Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 250 yataklı ilçe devlet hastanesinin yapılacağı arazi ile tahsisi gerçekleştirdikleri belirterek, “İlçemizde 60 dünüm bir sağlık alanını kısa sürede üreterek Sağlık Bakanlığımıza devrettik” dedi.

Tekkeköy halkının yıllardır beklediği, birçok mağduriyete sebep olan ve ilçenin en büyük kanayan yarası haline dönüşen hastane sorunu çözülüyor. Tekkeköy halkının en büyük hayalinin gerçekleşmesine günler kaldığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan Tekkeköy’e 250 yataklı bir devlet hastanesi yapılabilmesi için yaklaşık 60 dönüm arazi üretmemiz ve Sağlık Bakanlığımıza tahsis etmemiz talimatlarını bizlere iletmişti. Bizde Sağlık Bakanımızın talimatı üzerine ilçemizde 60 dünüm bir sağlık alanını kısa sürede üreterek Sağlık Bakanlığımıza devrettik. Tekkeköy halkı ilçemizde bir devlet hastanesinin olmaması nedeniyle yıllardır büyük bir mağduriyet yaşıyordu. En küçük bir müdahale için bile Samsun’a merkeze gitmek zorunda kalıyorduk. Sağlık Bakanımız ilimizi bölgenin sağlık turizminin başkenti konumuna getirmenin yanında artık ilçemize de yılardır beklediği hastaneyi kazandırıyor" dedi.

NÜFUSUMUZUN 150 BİN OLMASINI HEDEFLİYORUZ

Tekkeköy için yeni projelerin yolda olduğunu söyleyen Başkan Togar, "Gerçekleşmesine bir adım kalan 250 yataklı ilçe devlet hastanesinin ardından hedefimiz 2019-2023 aralığında her geçen gün gelişen değişen büyüyen güzelleşen Karadeniz’in incisi İlçemizi modern bir kent olarak bölgenin her alanında merkezi yapmayı planlıyoruz. Bu önemli gelişmeler ve yatırımlarla birlikte ilçemiz nüfusunun da en az 150 bin olmasını hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bunun yanında yine ikinci büyük hayalimiz en az iki fakülte ve ona bağlı öğrenci yurtlarının ilçemize kazandırılması olacaktır. Hayaller kurmakta hayalleri gerçekleştirmekte çok şükür bizim işimiz. Halkımızdan aldığımız güç ve enerji ile daha birçok önemli ve örnek çalışmayı hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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