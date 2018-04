Tekkeköy kabuğunu kırdı

SAMSUN,() - TEKKEKÖY'de insan odaklı hizmetlerin ilçenin değişiminde öncü olduğunu söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy artık ismi köy olan ama kendisi gelişmiş bölgenin en önemli ilçelerinden biri haline geldi” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Dört yıl gibi kısa süre zarfında çok önemli projelere imza attık. Artık ilçemiz isminde köy eklentisi bulunan gelişmiş bir yerleşim yeri haline geldi. Bu gelişim ve değişimde en büyük pay hiç şüphesiz ki ilçemize birlikte yön verdiğimiz vatandaşlarımız yer alıyor. Bugün ilçemizde hayat bulan ve devam eden tüm çalışmalarda halkımızın büyük emeği var. Bizler halkımızdan aldığımız güç ve enerji ile birlikte yaptığımız toplantılar, görüşmeler ve istişareler sonucunda emin adımlar atan bir yönetimiz. Başarımızın altında yatan en büyük etmen halkımız ile bağımızı hiçbir zaman kopartmamamızdan geliyor" dedi.

Tekkeköy’ün yarınlarında ilçe halkının emeklerinin olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, "Tekkeköy’ümüzü söz verdiğimiz gibi bizleri buralara layık gören ilçe halkıyla birlikte yönetiyoruz. Onların fikirleri ve önerileri çerçevesinde çalışmalar planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Gençler, bayanlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler başta olmak üzere ilçemizde yaşayan her kesim için ayrı çalışmalar yürütüyoruz. İlçemizin dört bir yanını parklar, spor alanları, spor tesisleri, hanımlar konakları, köy konakları, eğitim merkezleri gibi tesislerle donattık. Tüm yollarımızda yürüttüğümüz çalışmalar ile ulaşım ağının konforunu yükseltmeyi başardık. Bu çalışmalarımızın her biri halkımızın talepleri ve istekleri doğrultusunda istişareler sonrasında hayata geçirildi. Bir bölgeye yapılan hizmetin halk tarafından yoğun bir biçimde kullanılması o hizmetin ne kadar doğru bir yatırım olduğunun en büyük göstergesidir. Biz hizmetlerimizde bunu gördük” şeklinde konuştu.

Halk günlerinin vatandaşların yoğun katılım ile devam ettiğine dikkat çeken Başkan Togar, “Göreve geldiğimiz ilk anda uygulamaya koyduğumuz halk günlerimize aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bu uygulamamızdan çok memnun. Bir çok insanımız halk günlerimiz vasıtası ile ilk defa belediye ile tanıştı. Bizler halkımızın hizmetkarıyız. Onların taleplerine, sorunlarına kulak vermek ve çözümler üretmek bizleri n en büyük görevidir. Bizlerde bu görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün halk günlerimize olan talepte kat kat artıyor. Bu gelişme bizleri de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

