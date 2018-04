Tekkeköy'de başkanlık koltuğuna Bilge Bilgiç oturdu

SAMSUN, () - SAMSUN'un Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Lütfiye Dr. Kenan Yılmaz ilk ve Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Bilge Bilgiç'e devretti.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Tekkeköy Lütfiye Dr. Kenan Yılmaz İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Metin Cengiz ve öğrenciler Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ı makamında ziyaret etti. Her yıl tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekkeköy’de de geleneksel olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yönetimi devralan çocuklar, bu yıl da devir teslim töreni ile başkanlık koltuğuna oturdu. Lütfiye Dr. Kenan Yılmaz ilk ve Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Bilge Bilgiç, Başkan Togar’dan koltuğu devralarak Tekkeköy Belediyesinin Belediye Başkanı oldu. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'dan bir günlüğüne başkanlık görevini teslim alan 10 yaşındaki Bilgiç başkanlık görevine hemen adapte olarak talimatlarını ardı ardına sıraladı. Öncelikle okul binasının bahçe ve çevre düzenlenmelerinin yapılmasını ve okulların tümüne çocuk oyun alanlarının yapılması konusundaki gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Ayrıca çöplerin geri dönüşünle ekonomiye kazandırılması ve engellilerle ile ilgili konuların çözülmesi için hemen gerekli birim amirlerini arayarak talimat verdi. Arkadaşlarını makamında kabul eden Bilgiç, misafirlerini dinleyerek taleplerini de not aldı ve gerekli talimatları vererek isteklerinin hemen giderileceğini belirtti. Ayrıca her mahalleye bir çocuk parkı yapılacağı müjdesini Başkan Togar'ın da tam desteği ile sözünü verdi. Bilgiç, "Sayın başkanım, bizler için bu kadar önemli ve anlamlı günde böyle bir etkinliğe destek verdiğiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Konukları ile tek tek ilgilenen ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Togar, "Siz bizim aydınlık yarınlarımız, geleceğimizsiniz. Geleceğimizin teminatı sizlere çok büyük görevler düşüyor. Omzunuzda çok büyük bir yük var. Ama görüyorum ki şimdiden ülkemizin geleceği için güzel işlere imza atacaksınız. Sizlerin ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi. Daha sonra Başkan Togar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle konuğu olan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

