Tekirovalılar kahvaltıda buluştu

KEMER, () - KEMER Belediyesi tarafından Tekirova Mahallesi sakinlerine yönelik Birlik ve Beraberlik Kahvaltısı düzenlendi. Kemer Belediyesi tarafından Tekirova Mahallesi sakinlerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Başkan Mustafa...