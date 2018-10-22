Tekirovalılar kahvaltıda buluştu

KEMER, () - KEMER Belediyesi tarafından Tekirova Mahallesi sakinlerine yönelik Birlik ve Beraberlik Kahvaltısı düzenlendi.
Kemer Belediyesi tarafından Tekirova Mahallesi sakinlerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Başkan Mustafa Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birlik ve Beraberlik Kahvaltısı'na, Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, meclis üyeleri Semih Top, Recep Yılmaz, Özcan Çeliktaş, belediye mahalle sorumluları, birim müdürleri, muhtarlar ile 1500 Tekirovalı katıldı.
Tekirovalı hemşehrileriyle buluşmaktan onur duyduğunu kaydeden Başkan Gül, "Bütün mahallelerde düzenleyeceğimiz kahvaltıların ilkini Tekirova'da gerçekleştiriyoruz. Kahvaltımıza katılan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.
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