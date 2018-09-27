Tekirdağlı çocuklara deprem eğitimi

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Deprem Simülasyon TIR'ları' projesi kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde kurulan TIR ile çocuklara deprem konusunda eğitim verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Deprem Simülasyon TIR'ında vatandaşlara deprem öncesinde alınabilecek önlemler ile deprem sırası ve sonrasında yapılacak uygulamalar ile ilgili eğitim verildi. TIR'a çocukların ilgisi de yoğun oldu. Eğitim sonrasında uzmanlar tarafından çocukların deprem ile ilgili soruları cevaplandırıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bildiğiniz gibi Tekirdağ deprem bölgesinde yer alıyor. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak deprem simülasyon TIR'ları ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi önemsiyor ve amaçlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız önümüzdeki zamanlarda da sürecektir" dedi.