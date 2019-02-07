Tekirdağ jandarmasından kan ve kök hücre bağışı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ'da İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile personel kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın, 'Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç' adıyla düzenlediği etkinlikte, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş ile birlikte rütbeli personel ve erbaşlar tarafından da 57 ünite kan, 11 kök olmak üzere toplamda 68 ünite kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Kızılay'a toplamda 206 ünite kök hücre ve kan bağışı yapıldı. Türk Kızılay'ı Çorlu Kan Merkezi tarafından kan ve kök hücre bağışı faaliyetlerinden dolayı, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş'a 'teşekkür belgesi' takdim edildi