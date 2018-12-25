Tekirdağ'da, 'Yeşil dalga 2' seramik sergisinin açılışı yapıldı

TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi Bisanthe Sanat Galerisi 'Yeşil dalga 2' adlı seramik sergisine ev sahipliği yaptı.

Begüm Manav, Ekin Yüksel Altuntaş, Orçun İlter ve Selim Çınar’ın eserlerinin bulunduğu serginin açılışına Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat eşi Belgin Eşkinat ile birlikte katılırken ALARMART Sanat Grubu Sanatçıları, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı İsmail Öztürk, basın mensupları ve sanatsever Süleymanpaşalılar açılışta yerlerini aldı.

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; “Bugün Yeşildalga Seramik Sergisininin açılışını gerçekleştiriyoruz. Süleymanpaşa sanatla bütünleşmeye devam ediyor, devam edecek.” dedi. 4 sanatçının seramikten yaptığı toplam 27 eserin yer aldığı sergi 18 Ocak 2019 tarihine kadar Bisanthe Sanat Galerisi’nde ziyarete açık kalacak.