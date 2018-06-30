Tekirdağ'da Yayla Şenlikleri

TEKİRDAĞ üleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, bu yıl 15'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Yayla Şenlikleri, Karadeniz Mahallesi Hayrabolu Yolu üzerindeki şenlik alanında başladı.

Gün boyu gerçekleştirilen konserlerin yanı sıra Karadeniz bölgesine ait yöresel yemeklerin ve ürünlerin sergilendiği stantlarında yer aldığı şenliği daha ilk gününde binlerce kişi ziyaret etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın Tekirdağ'ı temsilen yurt dışında olduğu için katılamadığı ilk gün etkinliklerinde Başkan Eşkinat'ın eşi Belgin Eşkinat ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır gün boyu şenliği ziyaret eden vatandaşlarla birlikte vakit geçirdi. Kemençenin neredeyse hiç susmadığı 15. Geleneksel Yayla Şenlikleri'nin 1. gününde yüzlerce kişinin katıldığı şenlik horonu dikkat çekerken davul zurna ekibi, Ömer Uçar, Yılmaz Cumur, Onur Demir, Sultan Murat, Aslan Bülbül, Rüştü Çavuş, Tonyalı Ömer, Necmi Öksüz ve gecenin finalinde ise Niyazi Koyuncu sahne aldı.

Niyazi Koyuncu yaklaşık 2 saat süren konserinde birbirinden eğlenceli eserlerini alanı dolduran vatandaşlar için söyleyerek eğlencenin dozunu arttırırken abisi Kazım Koyuncu'yu da anarak onun eserlerini de şenliklerie katılanlar için seslendirdi. Gecenin sonunda Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler Niyazi Koyuncu'ya çiçek ve Tekirdağspor ile Tabzonspor'un birlikte yer aldığı şal takdim ederek teşekkür etti.

