Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ'da polisin uyuşturucu ticareti ve yapan ve sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'nın Orta Cami ile Çorlu'nun Hıdırağa ve Yenice mahallelerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile bir av tüfeği ele geçirildi, S.C., G.E., S.Ö., Y.K. ve S.O. gözaltına alındı.

Bu arada Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir otomobille İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 34 BJA 534 plakalı otomobili, ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu, olayla ilgili M.D., M.Y. ve E.D., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

