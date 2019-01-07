Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde bulunan H.A.'nın üzerinde 160 gram 'skunk' uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil polis ekiplerince durduruldu. Sürücü A.A. ve araçta yolcu olarak bulunan H.A.'nın üzeri arandı. Şüphelilerden H.A.'nın mont cebinde 160 gram 'skunk' uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.