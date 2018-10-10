Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada 293 gram eroinin ele geçirirlen, 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobil ve şahısların İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddesini Edirne'nin Keşan ilçesine götürecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. 34 KV 2529 plakalı otomobili durduran ekipler yaptıkları aramada 293 gram eroin ele geçiridi. Gözaltına alınan M.A, O.T. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.