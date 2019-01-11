Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1100 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere ait uyuşturucuyu polis baskınlarında yakalanmaması için belli bir ücret karşılığında ikametlerinde sakladıkları tespit etti. Narkotik polisi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve el koyma kararı ile birlikte daha önceden belirlediği 4 ayrı evde arama yaptı. Aralarda C.Ü.'nün evinde 1100 adet uyuşturucu hap, 2 adet faturası olmayan kurusıkı tabanca ile şarjörü ele geçirildi. İkamette bulunan ve gözaltına alınan C.Ü. ile B.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.



