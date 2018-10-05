Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde M.K.’ya ait park halinde 34 FE 352 plakalı ticari araçta elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen arıza nedeniyle alev aldı. Araçtan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Tekirdağ'da park halindeki araç yandı
TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alıp yanarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde M.K.’ya...
TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alıp yanarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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