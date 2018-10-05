Tekirdağ'da park halindeki araç yandı

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alıp yanarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde M.K.’ya...