Tekirdağ'da kısa dönem askerler yemin etti

TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan kısa dönem askerler, İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen törenle yemin etti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen kısa dönem askerlerin yemin törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şahin Karakaş, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 60 asker yemin etti.

Törende 370'inci kısa dönem yükümlilere hitaben konuşan Albay Şahin Karakaş, "Geçmişi şanla şerefle ve kahramanlıklarla bezenmiş Türk Bayrağının gölgesinde, şehitlerimizin manevi huzurunda ve siz değerli konukların şahitliğinde, icabında vatand canlarını feda edeceklerine dair yemin ettiler. Bu anlamlı törene teşrifleriniz ile bizleri mutlu ettiniz. Bu kutsal ocağa gönderdiğiniz evlatlarını temel askerlik eğitimlerini tamamlamış olarak ettikleri yemin ile Vatan savunmasında görev almaya ve verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını beyan etmişlerdir. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Biliyorumki bugün sizler Asker anası, Asker babası, Asker eşi ve kardeşi olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Binbir güçlükle yetiştirip bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız bu ocağa adım attıkları andan bizim evlatlarımız olmuşlardır. Onları en az sizin kadar sevip koruyacağımızdan, daha bilgili, daha donanımlı ve daha sağlıklı olarak sizlere teslim edeceğimizden şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Program sonunda askerlere hazırlanan kokteylde aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.