Tekirdağ'da karla mücadele

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 208 personelin 67 araçla görev yaptığını açıkladı.

Meteorolojik uyarıları dikkate alarak kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla kriz masası kuran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi ve İtfaiye Dairesi ile TESKİ ekipleri, özellikle yoğun kar yağışı alan ilçelerde teyakkuz halinde bulundu. Ekipler, ana arterlerde ve ara sokaklarda vatandaşların sıkıntı yaşamaması için tuzlama ve küreme çalışması yaparken, buzlanmanın önüne geçebilmek içinde buz çözücü solüsyon ile çalışma yaptı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarında toplamda 208 personel ve 67 araç görev aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kentte kar yağışının başladığı anlardan itibaren ulaşım alanında yaşanabilecek aksamaların önüne geçebilmek amacıyla küreme ve tuzlama çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Ekiplerimizin çalışmaları 7/24 hizmet veren Kriz Masamız tarafından koordine edildi. Fen İşleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve TESKİ ekiplerimiz, araç parkımızda bulunan ekipmanlarla yolların kapanmamasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi olarak, her türlü hava koşulunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hava durumu tahminlerini takip ederek bundan sonra yaşanabilecek yağışlar öncesinde gerekli tedbirleri almaya ve hazırlıklı olmaya devam edeceğiz" dedi.