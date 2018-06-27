Tekirdağ'da hasat bayramı

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, çiftçilere destek olmak amacıyla Ergene ilçesinin Yulaflı Mahallesi'nde 3'ncü Hasat Bayramı'nı düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının organize ettiği Çorlu Ticaret Borsası ile Tekirdağ İli Ziraat Odaları Başkanlıklarının da destek verdiği Hasat Bayramı'na, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile davetliler ve çiftçiler katıldı.

Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, çiftçilerin emeğinin kutsal olduğunu belirterek, "Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bize ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır. Hasat bayramımızın uzun süreli olarak devam etmesini diliyorum. Şu anda haşatımız devam ediyor. Köylerimizde arpa biçimleri bitti. Kanola biçimlerimiz bitti. Buğday biçimleri de yüzde 30,yüzde 40 seviyelerinde tamamlandı. Çiftçimiz bu sene mutsuz. Hem fiyatlardan hem de verimden maalesef memnun değiliz. Ama tabi elimizden bir şey gelmiyor. Sıkıntımızı her platformda dile getirmeye çalışıyoruz" dedi.



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Büşükşehir Belediyesi ise koordineli çalıştıklarını ifade ederek, "Eğitimden sağlığa kadar, birçok farklı alanda vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Ergene Belediyesi olarak, doğumdan ölüme vatandaşlarımızın yanındayız. Büyükşehir Belediyemizle birlikte iş birliği içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hasat bayramımızın halkımıza çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, Hasat Bayramında emeği geçen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA ÇOK CİDDİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Tarım ve hayvancılık alanında çok ciddi yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bu yıl 3'ncü Hasat Bayramımızı Yulaflı Mahallemizde düzenliyoruz. Geçmiş yıllarda Süleymanpaşa ilçemize bağlı İnecik Mahallemizde ve Muratlı ilçemize bağlı Yeşilsırt Mahallemizde düzenlemiştik. Bu sene Yulaflı Mahallesi'nde olmasını istedik. Tekirdağ tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en önde gelen illeri arasında yer alıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ana vizyonu arasında tarım ve hayvancılık yer alıyor. Tarım ve hayvancılık, bu bölgenin en temel geçim kaynağıdır. Arazilerimizin yüzde 65'i tarım arazisidir. Türkiye'de üretilen buğdayın 20'de 1'i, ayçiçeğinin yüzde 30'u, kanolanın yüzde 65'i, arpayın, yüzde 3'ü, pirincin yüzde 8'i, üzümün yüzde 2'si bu bölgede üretiliyor. Ama daha da önemlisi Türkiye'de dekar başına buğday üretimi 280 kilo, Tekirdağ'da bu rakam dekar başına en az 580 kilodur. Hasat Bayramı yapmak Tekirdağlı çiftçilerimizin en doğal hakkıdır. Tarım ve hayvancılık alanında çok ciddi projeleri hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Tekirdağ'da çok büyük çaplı mera ıslahı gerçekleştirdik. Hayvancılığa kaba yem anlamında destek olduk. Mera ıslahıyla işlevini kaybeden meralarımızın verimini 4 katına çıkardık. Türkiye'de yem fabrikası işleten tek büyükşehir belediyesiyiz. Bundan sonraki dönemlerde çok daha ciddi yatırımlar yapacağız. Bunların yanı sıra bir diğer önemli projemiz, arı kovanı dağıtıyoruz. İl genelinde 16 bin arı kovanı dağıttık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında çok önemli projeleri hayata geçirdik. Kırsal kalkınmada önemli rol oynadık. Yaptığımız bu hizmet ve yatırımlar tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu sene buğdayda verimin düşük olduğu söyleniyor ama umarım diğer ürünlerde çiftçimizin yüzü güler. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Hasat Bayramını kutluyorum. Bereketli, bol kazançlı hasatlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'TEKİRDAĞ ÇİFTÇİSİNİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK YAPACAĞIZ'

Tekirdağlı çiftçilerin Ankara'da sesi olacağını söyleyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, "Bu milletvekili olarak, sizlere ilk hitabım. Ben de bir çiftçiyim. Kendi alanımla alakalı sizlerin huzurunda olmak beni mutlu etti. Sektörün içinden gelen bir kardeşiniz olarak, Ankara'da sizin sesiniz olmaya çalışacağım. Geldiğimiz noktada maalesef ki tarım alanında zor günler geçirdik. Buğdayı bile ithal eder hale geldik. Maalesef ki tarımda çok yanlış politikalarla çiftçimizin beli büküldü 16 yıl içerisinde. Belediyelerimiz çiftçilerimize imkanlar doğrultusunda destek olmaya çalışıyor. Bizim proje üretmemiz gerekiyor. Güzel projelerimiz var ama bir yerde eksiğimiz var. Pazarlama noktasında iyi olduğumuzu söyleyemem. İnşallah markalaşma anlamında güzel çalışmalar yapacağız. Tekirdağ çiftçisini Türkiye'ye örnek yapacağız. Hepinize en içten duygularımla teşekkür ediyor, Hasat Bayramımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından hediye çekilişi düzenlendi. Çekilişte talihli olan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra katılımcılar tarafından 3. Hasat Bayramı kapsamında kurulan ve çiftçilerin ürünlerinin sergilendiği stantlar gezildi. Hasat Bayramı kapsamında Başkan Kadir Albayrak biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen şarkıcı Sezen ve Birol Gürkan Orkestrası konserleri Hasat Bayramı'na renk kattı. Sanatçılar ve vatandaşlar sevilen şarkıları hep bir ağızdan söyledi.