Tekirdağ'da hakkında hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ'da bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı gibi kullanarak dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.F., polisin operasyonuyla yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.F.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından S.F.'yi, Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının yapılan sorgulamasında ise 5 farklı suç dosyası daha olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen S.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

