Tekirdağ'da hakkında hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

 TEKİRDAĞ'da bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı gibi  kullanarak dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.F., polisin operasyonuyla yakalandı. Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi...

Tekirdağ'da hakkında hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
 TEKİRDAĞ'da bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı gibi  kullanarak dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.F., polisin operasyonuyla yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.F.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından S.F.'yi,  Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının yapılan sorgulamasında ise 5 farklı suç dosyası daha olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen S.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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