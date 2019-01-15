Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.F.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından S.F.'yi, Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının yapılan sorgulamasında ise 5 farklı suç dosyası daha olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen S.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'da hakkında hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
TEKİRDAĞ'da bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı gibi kullanarak dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.F., polisin operasyonuyla yakalandı. Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi...
Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.F.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından S.F.'yi, Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının yapılan sorgulamasında ise 5 farklı suç dosyası daha olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen S.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.