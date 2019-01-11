Tekirdağ'da geçen yıl 195 kişi uyuşturucudan tutuklandı

TEKİRDAĞ'da polisin geçen yıl düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 195 tişi tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik 2018 yılında bin 253 olaya müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 57 kilo 900 gram esrar, 16 kilo 500 gram eroin, 9 kilo 500 gram kokain, 29 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 55 kök hint keneviri ve 6 bin 642 adet metamfetamin hap ele geçirildi. Operasyonlarda bin 185 kişi uyuşturucu madde kullanmaktan, 425 kişi de uyuşturucu madde satışı yapmaktan yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 195'i tutuklandı.