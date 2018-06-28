Tekirdağ'da fırtınanın izleri siliniyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ'da gece etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından su basan ev ve işyerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor.

Tekirdağ'da dün gece önce şiddetli fırtına, yağmur ve ardından kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, Devlet Hastanesi'nin giriş katı ile cadde ve sokaklar suyla kaplandı.Bası ev ve işyerlerini su basarken, ağaçlar devrildi. Yarım saatte metrekareye 50.5 kilogram yağış düşen kentte Süleymanpaşa Belediyesi, su basan ev ve işyerlerinde temizlik çalışması başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda başvuru yapan evlerde temizlik için harekete geçildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk ışıkları ile birlikte aşırı yağış sonucu devrilen ağaçlar ve uçan çatıları kaldırırken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise aşırı yağışın izlerini silmek için bir çok noktada eş zamanlı temizlik çalışması başlattı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Meteoroloji verilerine göre dün gece ülkemizdeki en şiddetli yağışı kent olarak Süleymanpaşa aldı. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ekiplerimiz afet anından şu ana kadar sahada halkımızın hizmetindedir" dedi.