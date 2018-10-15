Tekirdağ'da Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliği

TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, Önder Çiftçi Kadın Kolları iş birliğiyle, Köy Kooperatifi Genel Başkanı Neptün Soyer'in de katılımıyla Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğ idüzenledi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanda düzenlenen etkinliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan Köy Kooperatifi Genel Başkanı Neptün Soyer ve televizyon programcısı Derya Baykal ile çok sayıda Tekirdağlı çiftçi katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte açılış konuşmasını Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan gerçekleştirdi. Aslan, "Herkesin bildiği üzere, insanoğlunun yaşamak için dünya üzerindeki en temel ihtiyacı, beslenme ve gıdadır. Bu ihtiyacı da genel olarak kadınlarımız yerine getirir. Gıdanın üretimden sofraya geldiği aşamada yürütülen ilişkiler, aile içi yapıyı ve sosyal yapıyı tanzim etmektedir. Tarım sektörü, diğer tüm sektörlere göre çok ama çok farklıdır. Tarım sektöründe iş ve emek yoğunluklu olarak çalışılır. Ülkemizdeki tarım işletmeleri, genelde küçük ölçekli işletmelerdir. Küçük ölçekli işletmelerde emek ön plandadır. Bu emekte de kadınlarımızın payı çok büyüktür. Türkiye'de kadınların iş hayatına katılma oranı yüzde 30 civarındadır. Ama bu tarım için böyle değildir. Tarım sektöründe kadın ve erkeğin sayısı birbirine yakındır. Ancak maalesef diğer tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de kadınlarımızın yaşadığı zorluklar vardır. Bunların başında da kayıt dışı istihdam gelir. Kayıt dışı istihdam bir emek sömürüsüdür. 1980'lerde özellikle 24 Ocak kararlarından sonra liberal ekonomiye geçiş adı altında tarım gelir getirici ekonomik faaliyet olmaktan hızla çıkarıldı. Bugün tarım sektörünün içerisinde bulunduğu zor koşulların temel nedeni bundan 38 yıl önce alınan kararlardır. O günlerde doludizgin şaha kalkmış olan Türk çiftçisinin ekonomik örgütlenmesi adeta budanmış, tarumar edilmiştir. Doğru yolu bulmamızın, düzlüğe çıkmamızın tek yolu, birlik ve beraberlikten geçiyor. Ben bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve siz değerli misafirlerimize teşekkürler ediyor, saygılar ve sevgiler sunuyorum" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, etkinlikte çok güzel bir ortamın olduğunu belirterek, "Burada tarım var, kadın var, dayanışma var, kooperatif var, burada yerel yönetim var. Tüm güzellikler bir arada. Tarım bizim için yaşamsal öneme sahip. Tarım için kadının, dayanışmanın ve kooperatifleşmenin ne kadar önemli olduğunu Hacı Bey ifade etti. Ama başka bir şey daha var; o da yerel yönetimle tarım ilişkisi. Tarım, Türkiye'de de Trakya'da da vazgeçilemeyecek tek şeydir. Eğer Türkiye'de başka sektörlere yapılan desteklemeler tarıma yapılmış olsaydı, şu an eminim ki durumumuz çok daha farklı olurdu. Ama ben inanıyorum, kadınlarımız her alanda olduğu gibi tarımda da çok fazla başarılı olacaktır. Ben düzenlenen bu programın faydalı olmasını ümit ediyor, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum" şeklinde konuştu.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da üretimin önemine değinerek, "Az evvel stantları gezerken hemen hemen her stantta, dostları ve tanıdıkları gördüm. 4 senedir Tekirdağ tarımına birlikte hizmet vermeye çalıştığımız değerli paydaşlarımı gördüm. Hepsinin bir heyecan içerisinde olduğunu gördüğümde bir kez daha mutlu oldum. Bugün bu etkinliği birlikte organize ettiğimiz Önder Çiftçi Kadın Kollarını da canı gönülden tebrik ediyorum. Halktan adlığımız yetkinin dolmasına 168 gün kaldı. Bu 168 günde de şimdiye kadar olduğu gibi canla, başla çalışmaya devam edeceğiz. Benim derdim bir daha seçilir miyim, aday gösterilir miyim değil, benim derdim görev süremi dolu dolu ve verimli bir şekilde geçirmektir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bugüne dek her alanda ciddi hizmetleri hayata geçirdik. Bu bölge için tarım çok önemli. Önemli besin kaynaklarının büyük bir bölümü kentimizde yetiştiriliyor. Biz de böylesine önemli bir potansiyele sahip olan kentimizde bu potansiyeli daha da yukarı çekmek için, kırsal bölgelerimizin kalkınması için önemli hizmetleri hayata geçirdik. İl genelinde 150 bin dönüm merayı ıslah ederek hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın kaba yem ihtiyacına katkı sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Göreceksiniz ki, Büyükşehir'in ikinci ve üçüncü dönemlerinde Tekirdağ Türkiye'nin en önemli büyükşehirleri arasına girecektir. Hedefimiz, Tekirdağ'ı dünya şehirleriyle yarışır hale getirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyor, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise günün önemli olduğunu ve Tekirdağ'da ilk kez kutlandığını ifade ederek, "Bugün çok heyecanlı ve mutluyum. Zira ilimizde ilk defa Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyoruz. Bu etkinlikte emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Tekirdağ, büyükşehir ile beraber ilkleri yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Kadın çiftçilerimiz için düzenlenen bugün, son yıllarda kutlanmaya başlandı. Ama tarım sektöründe emek veren, ter döken insanlarımızın omuzlarındaki yük artarak devam ediyor. Maalesef üreten kadınlarımızın çektiği çile çok daha fazla. Tarım sektöründe çalışan kadınların yaklaşık yüzde 93'ü güvencesiz bir şekilde çalışıyor. Gerçekten üretimden uzaklaşıldığı noktada sorunlar baş gösteriyor. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Tüm güzellikler sizinle olsun" diye konuştu.

Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, "İnsan bir canlı olarak, öncelikle karnını doyurmak ister. Bu sebeple insan karnını doyurabileceği, kendini güvende hissedeceği yerlere gitmek ister. Türkiye dünyada bulunduğu konum itibariyle adeta dünyanın merkezi durumunda. Gerçekten çok çeşitliliği içerisinde barındıran bir ülkeyiz. Bu sebeple de dünyanın dört bir yanından tarih boyunca göçlere uğramış. O yüzden de çok renkli bir ülkeyiz. Burada kadınlarımızın da payı çok fazla. Kadınlar olmadan üretmek mümkün değildir. Bugün itibariyle var olan zenginliğimizde en büyük pay kadınlarımızda. Şehirleşmeyle beraber, biraz önce saydığım çeşitliliklerde azalmalar meydana geldi. Köylerimiz boşaldı ve şehirlere toplandık. Tarımsal ürünlerimizde çeşitlilik azalmaya başladı. Artık eskisi gibi sağlıklı beslenen toplum olmaktan çıktık. Hastalıklarımızın çeşitliliği artmaya başladı. Artık buna bir dur deme zamanı geldi diye düşünüyoruz. Burada sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerimize ve hükümetimize önemli görevler düşüyor. Yapılacak çalışmalarla eski günlerimize dönmeyi umut ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Şarköy halk oyunları gösterileri düzenlendi. Ayrıca katılımcılar kadın üreticilerin ürünlerinin satışa sunulduğu stantları ziyaret etti. Etkinlik, Köy Kooperatifi Genel Başkanı Neptün Soyer ve televizyon programcısı Derya Baykal'ın söyleşilerinin ardından sona erdi.