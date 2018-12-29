Tekirdağ'da çelik kasa hırsızlık şüphelileri yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kurum ve işyerlerinden çelik kasaları çaldıkları gerekçesiyle aranan şüphelilerden 4'ü İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çerkezköy ilçesinde bulunan bir çok işyerinden çelik kasaların çalınması üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri harekete geçerek, detaylı çalışma başlattı.Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlıkların 34 BNF 286 plakalı otomobil kullanılarak yapıldığı tespit edildi. Polis hırsızlıkları gerçekleştiren şüphelerin de M.T., U.F., S.B., İ.T. ve Ü.U. isimli şahısların olduğu belirlendi.

Polis düzenlediği operasyonlarda M.T.'yi Kapaklı ilçesinde, U.F., İ.T. ve Ü.U.'yu ise İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Çerkezköy ilçesine getirilirken, firari durumdaki S.B.'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.