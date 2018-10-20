Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmaları Katar’a örnek oldu

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılından bu yana ilçelerde başlatmış olduğu Silindirle Sıkıştırılabilir Beton (SSB) yol yapım çalışmaları farklı şehir ve ülkelerde örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Katar’dan gelen bir heyet Çorlu’da incelemelerde bulundu.

2020 yılında gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Katar, kendi yol ağında Bitümlü Sıcak Karışık (BSK) asfalta alternatif olarak kullanmak istediği SSB Beton yol için Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) önerisi ile Tekirdağ’da incelemelerde bulundu. İncelemelerde Katarlı heyetin yanı sıra, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Osman Atahan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de yer aldı. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Çorlu Caddesi’nde devam eden SSB çalışmalarını inceleyen heyet, söz konusu çalışmaların son derece yenilikçi ve başarılı olduğunu belirterek Katar’da gerçekleştirilecek olan yol ağı genişletme çalışmalarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen SSB çalışmalarını örnek alacaklarını belirtti.

'PROJELERİMİZ FARKLI ÜLKELERE ÖRNEK OLUYOR'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği her projede yenilikçi olmaya özen gösterdiğini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilimizin tüm ilçelerinde yol yapım çalışmalarına büyük önem verdik. Ortaya koyduğumuz emek sonucunda çalışmalarımız sadece Türkiye’deki diğer şehirlere değil, farklı ülkelere de örnek oluyor. Ben yol yapım çalışmalarında emeği geçen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan tüm personelini tebrik ediyorum" dedi.