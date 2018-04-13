Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden “Otizmin Farkındayız” etkinliği

TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, Otizm Farkındalık Ayı kapsamında "Otizmin Farkındayız" etkinliği düzenledi.

Çorlu Belediyesi önü Cumhuriyet Meydanında yapılan etkinliğe Engelli Dernekleri ve Çorlulu vatandaşlar katıldı. Etkinlik programı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay'ın açılış konuşmasıyla başladı. Atay konuşmasında; Otizmin doğuştan meydana gelen, yaşamın ilk 3’üncü yılında belirginleşen, sosyal etkileşim, dil, iletişim ve davranışlarda kendini gösteren, yaşam boyu devam eden yaygın gelişimsel bir bozukluk olduğunu belirterek halen araştırılmakla beraber, kesin bir nedeninin de tam olarak belirlenmediğini dile getirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu 2014 yılından bu yana Otizmli çocukların yanında olduğunun da altını çizdi.

Talat Atay'ın konuşmasının ardından, Otizme dikkat çekebilmek adına etkinliğe katılan Otizmli çocuklar tuallere parmak boyalar ile çeşitli resimler yaptılar. Otizmi simgeleyen mavi renkli balonlar havaya bırakılarak etkinliğe katılan vatandaşlara tişört, şapka, kumanya, meşrubat ile bardak mısır dağıtıldı.