Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden mera ıslah projesi

TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda son olarak Türkiye’nin en büyük mera ıslah projesini hayata geçirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından vasıf kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meraları tekrar en yüksek verim alınabilecek hale getirmek amacıyla 2015 yılında başlatılan Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında, 18-21 Şubat tarihleri arasında Muratlı ilçesinin Yukarısevindikli, Süleymanpaşa ilçesinin Demirli, Nusratlı ve Karabezirgan, Saray ilçesinin Servi ve Çukuryurt, Ergene ilçesinin Sağlık, Malkara ilçesinin Kavakçeşme, Müstecep ve İbribey ile Hayrabolu ilçesinin Şalgamlı ve Yörgüç mahallelerinde toplam 135 bin kilo gübre dağıtımı gerçekleştirilerek, yaklaşık 100 bin dekar mera ıslahı yapıldı. Ot verimi 50 kiloya kadar düşen alanlarda verimin 4 kat attırılarak 200 kilo seviyesine çıkartılması hedeflenen iyileştirme sayesinde, ekonomik anlamda hayvancılık yapmak isteyen işletmeler, kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının önemli bir kısmını çayır ve meralardan karşılamış olacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türkiye’deki tarım arazileri içinde Tekirdağ’ın önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bir ülkenin kalkınmasında tarım ve hayvancılığın büyük önem taşıdığını biliyor, bu nedenle tarım ve hayvancılığı beş büyük vizyonumuz arasında gösteriyoruz. 2014 yılından başlayarak bu alanda gerçekleştirdiğimiz birçok proje ile Türkiye’de öncü konuma geldik. Yine Türkiye’nin büyüğü olma özelliği taşıyan mera ıslah projemiz kapsamında 6 ilçemizin 13 kırsal mahallesinde gübre dağıtımları gerçekleştirdik. Tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdiğimiz projelere önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.