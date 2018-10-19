Tefecilik iddiasıyla gözaltına alındı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 23 yaşındaki H.H.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, tefecilik yaptığı öne sürülen H.H.Y.'nin Beydağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki telefon alım satımı yapan işyerine dün (perşembe) öğle saatlerinde operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 14 cep telefonu, 4 pos cihazı, 23 farklı kişiye ait kredi ve banka kartları, 5 bin 475 TL, 368 nüsha fatura ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan H.H.Y. emniyete götürüldü.

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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