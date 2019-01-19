Tefeci operasyonuna 4 tutuklama

Ayhan ACAR/BARTIN, ()-BARTIN'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. 2 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 kişi adliye sevk edildi. 'Nitelikli yağma ve tefecilik' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden K.B., V.B., T.Ö. ve H.D. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.