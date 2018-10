TED'den 400 öğrenciye tam destek bursu

TÜRK Eğitim Derneği'nin (TED) Tam Destek Bursu programı kapsamında devlet okullarında okuyan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liselere Geçiş Sınavlarında başarı elde etmesine rağmen maddi durumu yetersiz olan 400 öğrenciye burs verildi.

Türk Eğitim Derneği'nde düzenlenen Tam Destek Bursu Programına Ankara Valisi Ercan Topaca, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık, burs almaya hak kazanan Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'dan 63 farklı okuldan 400 öğrenci, aileleriyle birlikte katıldı. Gönüllülük kapsamında TED Üniversitesinde ve TED Ankara Kolejinde öğretim alan öğrenciler yine gönüllülük esasına dayanarak TED Üniversitesi akademisyenler, kolej öğretmenleri ve burslu üniversite öğrencileri tarafından öğrenim görüyor. Burs programı kapsamında öğrenciler özellikle yabancı dil ve akademik anlamda öğrenimin yanında sosyal anlamda gelişmelerini ilerletebilmek adına sanatsal ve sosyal faaliyetlerde dersler alıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KALELİ: TED'E İNANDIM, BAŞARDIM'

TED'in Tam Destek Bursunu alan Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Selahattin Kaleli, “Güçlü bir genç, güçlü bir öğrenci olmak zorundaydım. Ailemin olanakları yetersiz olsa da bana destekleri sınırsızdı. Ben başarırsam onlar da başarmış olacaklardı. Ben ne kadar güçlü olursam onlar o kadar güçlü olacaklardı. O yüzden bu burs güçlü bir burs, bu burs hayatımın akışına yön veren bir burs. Beni Ankara'nın bir sokağından Dünya'nın bambaşka kültürlerine kavuşturacak bir burs. Türk Eğitim Derneği'ne inandım, kendime inandım. Başardım. Aramıza yeni katılan arkadaşlarım hayallerinize ve yapabileceklerinize sınır koymayın" diye konuştu.

TED GENEL BAŞKANI: EZBER ZİHİNSEL BİR SOYKIRIMDIR

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, burs kapsamında 400 öğrencinin yeni bir döneme girdiğini bildirerek şöyle konuştu:

"1928 yılında kurulan Türk Eğitim Derneği'nin üç temel ilkesi vardı. Türkiye genelinde milli okullar açmak ve yabancı dilde eğitim vermek, maddi olanaksızlıkları olan ancak başarılı öğrencilere yuva olmak ve Türk eğitim sistemine katkı sunmak. Biz buraya bir hayal ile geldik. Hedefimiz Türkiye genelinde eğitim seviyesini yükseltmek. Bu toplum sadece anası babası olanların eğitimi ile yükselemez. Bizler simit satan çocuğun gözündeki ışığı da gördüğümüz zaman bu ülke daha ileriye gidecek. Sosyal adaleti eğitimde sağlayamazsanız hiçbir yerde sağlayamazsanız. Bu ülkede yıllarca ezberci eğitim dayatıldı. Ezber zihinsel bir soykırımdır. Türk Eğitim Derneği olarak yıllarca dershaneyle mücadele etti, eğitim okulda verilir dedik. Annelerin kolundaki bilezik dershanelere gitmesin dedik. Artık savaşlar bile zihinle yapılıyor. TED olarak kimin nerede doğduğu bizi ilgilendirmiyor. İnançlar bizi ilgilendirmiyor. Anasının babasının parası var mı bu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren başarılı ve istekli olmasıdır bizi ilgilendiren ülkesini vatanını milletini bayrağını sevmesidir."

VALİ TOPACA: TED ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Ankara Valisi Ercan Topaca, devlet faaliyetleriyle fırsat eşitliği sağlamanın mümkün olmadığını bildirerek öğrencilere verilen bursların önemini vurguladı.

Vali Topaca şöyle konuştu:

"TED bu anlamda burada elini taşın altına koydu. Kendi sorumluluğunda olmayan öğrencilerin elinden tutmak istedi. Bizim inancımızda ümitsizlik yok. Devletimize her birimizin borcu var. O borç hizmet borcudur. TED'in sağladığı imkanları iyi değerlendirin. Buradaki abilerinizi ablalarınızı iyi izleyin. Her biri farklı devlet okullarında okuyan, her biri farklı hikâyelere sahip, her biri farklı ışıldayan bu öğrenciler Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak."

