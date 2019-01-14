Tecrübeli dağcıdan çığ uyarısı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, Batı Toroslarda ortaya çıkan çığ riskine karşı dağcıları uyardı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi aynı zamanda AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, Batı Toroslarda oluşan çığ riskine karşı dağcıları uyardı. Sosyal medya hesapları üzerinden 'önemli not' başlığıyla "Tüm Batı Toroslarda çığ riski çok yüksek. Dağa gidecek olanlar dikkat etsin" mesajı yayımlayan Sevgül, riskin büyüklüğünü anlattı.

Son bir haftadır Antalya ve çevresini etkisine alan sağanak yağışların zirvelere yoğun kar yağışı olarak düştüğünü anlatan Sevgül, "Batı Toroslarda kolay kolay çığ oluşmaz. Fakat bu sefer madalyonun öteki yüzü gözler önünde. Geçenlerde bir gezim sırasında birkaç noktada çığlar gördüm. Bazı buz ve kar yığınları blok olarak inmiş, yüksek şekilde duruyorlar. Bir çığ oluşması için 26 ila 52 derecelik açılar oluşması lazım. Bu açılar şu an oluşmuş ve tetikleyecek bir etki bekliyor" dedi.

Dağcıları kar kulvarlarından ve çığ oluşabilecek yataklardan uzak durmaları konusunda uyaran Sevgül, "Dağa çıktığımda gördüğüm manzara beni ürküttü. Ben birçok yere girmedim. Herkes dikkatli olmalı, çığ tetiklenmeyi bekliyor" diye konuştu.

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