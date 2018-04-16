TCDD'den Edirne ve Kırklareli'nde ilaçlama uyarısı

TCDD, Edirne ve Kırklareli sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TCDD, Edirne ve Kırklareli il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 16-25 Nisan tarihleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını açıkladı. Açıklamada, "İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından, demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" denildi.

İlaçlama Programı:

16 Nisan 2018: Edirne-Kapıkule İstasyonları arası ve Kapıkule Gar sahası

17 Nisan 2018: Edirne-Tayakadın İstasyonları arası ve Edirne Gar, Tayakadın İstasyon sahaları

18 Nisan 2018 Edirne ve Kırklareli il sınırları içerisindeki Tayakadın-Pehlivanköy İstasyonları arası ve Kırcasalih, Abalar, Pehlivanköy İstasyon sahaları

19 Nisan 2018 :dirne ve Kırklareli il sınırları içerisindeki Pehlivanköy-Uzunköprü İstasyonları arası ve Pehlivanköy ve Uzunköprü İstasyon sahaları

20 Nisan 2018 :Kırklareli Pehlivanköy-Alpullu İstasyonları arası ve Mandıra, Alpullu İstasyon sahaları

24 Nisan 2018: Kırklareli Alpullu-Lüleburgaz İstasyon sahaları

25 Nisan 2018: Kırklareli Mandıra-Kırklareli İstasyonları arası



