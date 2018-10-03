TBMM Başkanı Yıldırım yarın İzmir'de

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın (perşembe) geleceği İzmir'de Ege Üniversitesi'nde öğrencilere yeni akademik yılın ilk dersini verecek: Yıldırım'a üniversitese tarafından 'fahri doktora' ünvanı verilecek.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın İzmir'de Ege Üniversitesi'nin 2018- 2019 eğitim- öğretim yılı açılışına katılacak. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak kendisine fahri doktora ünvanı verecek. TBMM Başkanı Yıldırım, akademik yılı açılışında öğrencilere ilk dersi de verecek. Karşıyaka'da Ege Üniversitesi Suat Balcıoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin açılışını yapacak olan Yıldırım, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Dokuz Eylül Ünivesitesi Meslek Hastalıkları Kongresi'nde katılacak. TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir iş dünyası ile akşam yemeğinde buluştuktan sonra kentten ayrılacak.

İZMİR, ()

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