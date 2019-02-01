TBB ile Ankara Üniversitesi arasında 'Müze Eğitimi Protokolü' imzalandı

ANKARA, () - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan ‘Müze Eğitimi Protokolü’ ile insan hayatına doğrudan etki eden hukuk ve tıp alanlarının gelecekteki uygulayıcıları, iletişim kurmanın en çağdaş yollarından biri olan müze eğitimde bir araya geldi.

Protokol, TBB Hukuk Müzesi’nde düzenlenen törenle Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından imzalandı. Protokolün amacı, 'Türkiye Barolar Birliği mensupları ile Ankara Üniversitesi öğrencileri arasında başta hukuk ve sağlık alanları olmak üzere ortak bilinç ve farkındalık yaratma, dayanışma duygularını ve iletişim becerilerini geliştirmek' olarak açıklandı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından ilk ortak eğitim yapıldı. 'Hukuk Müzesinde Sağlık Var’ başlıklı etkinlikte, Ankara Üniversitesi Hukuk ve Tıp Fakültelerinden 10’ar öğrenci, meslek alanında karşılaştıkları güncel hukuki ve tıbbi sorunlara yaratıcı drama yoluyla cevap aradılar.

'BU ADIMI ATMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

"Müzede eğitim yeni yüzyılın çağdaş halk eğitimidir" diyen TBB Başkanı Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Sürekli eğitim, refah toplumlarında müze eliyle gerçekleştirilmektedir. Hepsinden önemlisi, müzede eğitim yoluyla geçmişlerini ve kültürlerini benimseyen vatandaşlar, ortak paydada buluşmanın mutluluğunu yaşarlar. Bu birliktelik duygusu, güven duygusuna dönüşür. Sonuç olarak milli birlik, hamasi sözlerle değil, ortak geçmişin bilinmesi ve geleceğe birlikte yürüme kararlılığıyla güçlenir. Türkiye’nin omurgasını ayakta tutan Ankara Üniversitesi ile bu önemli adımı atmaktan çok memnunum."

'AKTİF YANSIMALARINI GÖRMEKTEN ÇOK MUTLU OLDUM'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise, iletişimin ve paylaşımın çok önemli olduğu; ama giderek zayıfladığı bir dönemde bu işbirliğinin anlamlı olduğunu kaydetti. İbiş, "Müze, tarihin tanığı, kültürün, sanatın beşiği, toplumun ortak paydası. Zamanın ruhu burada. Böyle bir müze içerisinde bulunmaktan çok mutluyum. Böyle bir protokolü imzalamaktan öte bunun aktif yansımalarını görmekten çok mutlu oldum ve olacağım" dedi.

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