TBB'den Aksoy'u anma mesajı

ANKARA, () - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBB mesajında, 31 Ocak 1990'da kurulan hain pusuda can veren Muammer Aksoy için niçin hedef seçildiğinin ve niçin katline ferman çıkarıldığının cevabının özgeçmişinde olduğunu belirtti. Prof. Dr. Muammer Aksoy’un, seçkin hukukçu, örnek bilim adamı, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin, laik demokratik düzenin ödünsüz savunucusu olduğu vurgulanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Muammer Aksoy, 1961 Anayasası’nın mimarlarındandır. Türk Hukuk Kurumu Başkanı’dır. Ankara Barosu Başkanı’dır. Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Başkanı’dır. Çağdaş demokrasi, çağdaş hukuk ve bağımsız yargının önkoşulunun bağımsız, milli bir devlet olmaktan geçtiğini bilir. Bu nedenle ulus devlet ve üniter yapıyı canı pahasına savunur. Halkın alın teri ve özverisinin ürünü Cumhuriyet’in ekonomik varlıklarının yağmasına, doğal kaynakların yabancı sermayeye peşkeş çekilmesine karşı çıkar. Milli petrol kampanyası düzenler. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, kuruluş felsefesini içine sindirememiş iç ve dış dinamikler koalisyonu, Muammer Aksoy'un etkili muhalefetinden ciddi rahatsızlık duymuştur. 1990'lı yıllarda Muammer Aksoy'la başlayıp, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı ve diğer aydınlarla devam eden seri suikastlar aynı strateji doğrultusunda düzenlenmiştir. Suikastlar ile Cumhuriyet’in kazanımları, çağdaş hukuk, laik toplum, düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda ortak değerleri savunan aydınlar hedef alınmıştır. Bu kampanya ile rejimi ve laikliği savunan, etkili ve saygın aydınlar tasfiye edilerek halk sindirilmek istenmiştir. Muammer Aksoy, yaşamını ortaya koyarak bizlere, çağdaş, demokratik, laik hukuk düzeni ve ülke bağımsızlığının, uğruna ölünecek değerler olduğunu göstermiştir."