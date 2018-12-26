TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’ndan plastik poşet açıklaması

ANKARA, () - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, dünyada pek çok ülkede yasaklanan plastik alışveriş poşetlerinin, Türkiye’de de kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019’dan itibaren tüketiciye ücretli verilmesi uygulamasını gevşetmeye yönelik kamu yararı ve çevre hakkını ihlal edecek her tür işleme karşı dava açılacağını açıkladı.

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile plastik alışveriş poşetlerinin kullanımının azaltılması ve sınırlandırılabilmesi için tüketiciye ücretli olarak verilmesi uygulamasının 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlatılması öngörüldü.

Çevrenin korunması için önemli bir adım olan ve zamanla plastik alışveriş poşetlerinin kullanımının tümüyle yasaklanmasına dönüşmesi beklenen düzenleme plastik üreticilerini harekete geçirdiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, uygulamanın 'gevşetilmesi' anlamına gelen bir dizi öneride bulunmuştur. Plastik üreticilerine göre, süreç çok hızlı işletilmiştir. Bu nedenle 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle başlaması öngörülen uygulamanın 3 senelik kademeli bir geçişe imkan verecek şekilde düzenlenmesi 'iyi' olacaktır. Ayrıca 'biyobozunur' plastikler ile belirli kalınlığın üzerindeki plastik poşetler kanun kapsamı dışına alınmalıdır. Plastik sektörünü yıkıma uğratacak düzenlemenin 2019 yılında plastik poşet üretimini yüzde 50 oranında azaltacağını ifade eden üreticiler 'plastik karşıtı' söylemlerin rahatsız edici olduğunu vurgulamışlardır. Bakanlık tarafından bu görüşme ile ilgili olarak bir açıklama yapılmamış olsa da, yakında başlaması öngörülen düzenlemeyi gevşetecek, etkisiz kılacak bir takım tavizler gündeme gelmemelidir. Zamanlama itibariyle oldukça geç kalmış bir düzenlemenin, tek bir endüstrinin isteği üzerine ötelenmesi, kademelendirilmesi kamu yararını ihlal eden bir işlem anlamına gelecektir.”

Açıklamada, dünyanın pek çok ülkesinde tümüyle yasaklanmış, kullanımı vergi ve ceza işlemlerine tabi kılınmış plastik poşetlerin kullanımını mümkün kılacak bir düzenlemenin, mevcut yasal düzenlemeleri ihlal etmenin ötesinde, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmaya dair etik ve insani değerleri yok saymak anlamına geleceği, Türkiye’yi ayıplı bir listede tutmaya devam edileceği belirtildi.

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu açıklamasında, “Yasal düzenlemenin ne kadar etkili olduğu, bizzat plastik üreticileri tarafından ikrar edilmiştir. Bu düzenleme ile 2019 yılında plastik poşet üretiminin yüzde 50 oranında azalması, yasa ile varılmak istenen amaçtır. Bu çerçevede, yasal düzenleme etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Bu nedenle, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu olarak, plastik poşet kullanımını sınırlandırmaya yönelik yasal düzenlemenin arkasında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Yakın bir tarihte kanunlaşan düzenleme ile ortaya konulan kamu yararının Bakanlık ve ilgili idareler tarafından paylaşıldığını bilsek ve bu nedenle plastik lobisinin isteklerinin olumsuz karşılanacağına inansak da anılan düzenlemeyi gevşetmeye yönelik kamu yararı ve çevre hakkını ihlal edecek her tür işleme karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı belirtmek isteriz” denildi.

