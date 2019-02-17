Tazminatı için evine girdiğini iddia etti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 1 ay önce işten çıkarılan Rahmi Akıncı'nın evine hırsız girdi. Rahmi Akıncı tazminat aldığını bilen ve parayı evde tuttuğunu düşünen kendini tanıyan birinin evine girdiğini iddia etti.

Körfez Yeni Yalı Mahallesi Midilli Sokak'ta oturan Akıncı ailesinin evine hırsız girdi. Evin her yanını dağıtan hırsızlar, 500 TL para, 2 cep telefonu, 1 adet altın künye, 1 adet tablet ve içerisinde bir miktar para bulunan kumbarayı çaldı. Yaklaşık 1 ay önce sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarıldığını söyleyen Rahmi Akıncı, evine kendisini tanıyan birinin girdiğini ileri sürdü. Eşi Güler Akıncı'nın ameliyat olması nedeniyle hastanede olduklarını söyleyen Rahmi Akıncı, "Eve giren hırsız bizi takip etmiş olmalı. Tazminat aldığımı düşünen ve bizi tanıyan birisi bu para için girmiş olabilir. Ben tazminatımı ev alması için damadıma verdim ama bunu bilmedikleri için parayı evde tuttuğumu düşünmüş olabilirler." dedi.