Taziye evinin temeli Cuma günü atılacak

MERSİN, () - MERSİN'de, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Akşemsettin Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan taziye evinin temelinin Cuma günü düzenlenecek törenle atılacağını duyurdu.

Organizasyona ilişkin açıklama yapan Başkan Can, "Göreve geldiğimizden bu yana 55 hizmetimizin açılışını yaptık. 2014'te göreve gelirken, 'Birlikte yöneteceğiz' demiştik. Gerek sivil toplum örgütleri, odalar, resmi kurumlar gerekse de muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla görüşerek projelerimizi şekillendirdik, şekillendirmeye de devam ediyoruz. Son olarak Akşemsettin Mahallemizden gelen taziye evi taleplerini değerlendirdik ve Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yerini belirledik. Projelendirme ve ihale aşamasından sonra temel atma aşamasına geldik" dedi.

Temel atma töreninin Cuma günü 13.30'da gerçekleştirileceğini belirten Başkan Can, herkesi bu törene davet etti.



