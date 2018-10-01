Tazelenme Üniversitesi egzersizle ders başı yaptı

Erol AKKIR/ANTALYA, () - TÜRKİYE'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından kurulan, 60 yaş üzerindekilerin öğrenci olabildiği Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, 'Fiziksel aktivite ve egzersizle tazelenme' dersi ile eğitim-öğretim yılına başladı.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda, rektör danışmanı Feyzullah Arslan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan ve yardımcıları, Tazelenme Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencilerinin katıldığı yeni eğitim-öğretim dönemi açılış töreninde konuşan Prof. Dr. İsmail Tufan, "Söylenecek bir şey yok hepiniz harikasınız" diyerek sözlerine başladı. Prof. Dr. Tufan, "Akdeniz Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi'nin oluşumunda emeği geçen tüm öğretim üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara başarılı ve keyifli eğitim dönemi diliyorum" dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ece Şimşek ise "Son derece sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı, ömrümüze yeni günler katmayı başarabilmiş durumdayız. Ancak takdir edersiniz ki yaşlanma ve ömür durumuna bağlı olarak her geçen gün karşılaşılan tehlikeler son derece artmakta. 60 artı Tazelenme Üniversitesi'nin misyonu burada öne çıkıyor. Sağlıklı, mutlu ve üretken yaşlı bireyleri topluma kazandırma projemize katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Fakültemizin büyümesi ve daha çok öğrenciye ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Antalya Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Uzman Fizyoterapist Alime Büyük Gönen, eğitim-öğretim yılı açılış töreninde tüm katılımcıları egzersiz yapmaya davet etti. Böylece tören toplu egzersizle başladı.

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