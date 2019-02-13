Tavuktan zehirlenen aile tedaviye alındı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da yedikleri tavuktan zehirlenen anne, baba ve 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı. Aileden anne ve büyük oğlunun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam yemeğinde tavuk yiyen aile bir süre sonra bulantı ve baş ağrısı yaşamaya başladı. Bunun üzerine baba Ömer Orhan (35), eşi İsmihan (33) ve çocukları Berat (7) ile Berra'yı (2) alıp Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürdü.

ÇOCUKLAR ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucu aileye gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Berat ve Berra yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer ve İsmihan Orhan çifti ise (AFSÜ) Hastanesi'ne tedaviye alındı. İsmihan Orhan yoğun bakımda, Ömer Orhan'ın normal serviste tedavisinin devam ettiği, çocuklardan Berra'nın durumu iyi olduğu, Berat'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.