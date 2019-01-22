Tavuk ve bisiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde tavuk ve bisiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. 2'si tutuklanan şüphelilerin çaldığı tavuklar ve bisiklet sahibine teslim edildi.

Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde kümesten 14 tavuk ve bisiklet çalmakla suçlanan şüphelilerin yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Antalya merkez Altınova Mahallesi'nde A.T. (18), T.B. (16) ve M.Ç.'yi (14) yakaladı. Şüphelilerin çaldığı tavuklar ve bisiklet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. ile T.B. tutuklanırken, M.Ç. serbest bırakıldı. Tavuklar ve bisiklet ise sahibine teslim edildi.

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