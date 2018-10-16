Tavşanlı'da zincirleme kaza: 4 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Kazım Y., arızalanan 43 AV 863 plakalı otomobilini yolun sağına çekerek park etti. Bu sırada arkadan gelen Muhammed Ali O. yönetimindeki 45 SB 2444 plakalı otomobil ile Merve U.'nun kullandığı 43 ZF 116 otomobil, arızalanan otomobile çarptı. Kazada 43 AV 863 plakalı araçta bulunan Saniye Y., 43 ZF 116 plakalı araç içerisinde bulunan Yasemin Ö., Mehmet Emre Ö. ve Hüseyin S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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