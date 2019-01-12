Tatvan’da Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis),()-BİTLİS’in Tatvan ilçesinde Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurulan Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı.

Tatvan otogarı karşısındaki yeni hizmet binasında hizmet verecek olan Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı, Yaşam Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet Danışmanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Gebe Bilgilendirme ve Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) konularında ücretsiz sağlık hizmeti verecek.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada: "7’den 77’ye herkese sağlıklı beslenme alışkanlığı edindirme ,fiziksel aktiviteye teşvik bedenen ve ruhen sağlıklı nesiller yetişmesi, ölüm nedenleri arasında 2’inci sırada yer alan kanserde erken tanı ve teşhisi sağlamak, Alkol, tütün ve madde bağımlılığıyla etkili mücadele etmek, Bitlis’te görme, işitme, ağız diş taraması yapılmamış öğrenci bırakmamaktır.” denildi.

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