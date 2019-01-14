Tatvan’da 7’nci Aile Sağlığı Merkezi Hizmete girdi

Ceren KURTYE/BİTLİS-Tatvan,()-BİTLİS’in Tatvan ilçesinde 7’nci Aile Sağlık Merkezi hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Koray Okur, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni açılan aile sağlığı merkezleri Tatvan’da yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilmesini sağlayacağını söyledi. Okur, 7’nci Aile Sağlık Merkezi'nde ilk aşamada 2 hekim ve 2 hemşirenin görev yapacağını belirterek, "Nüfus artış hızına göre 6 hekime kadar artırılması planlanıyor. Merkezimizde hasta muayenesi, enjeksiyon-pansuman, laboratuar tetkikleri, gebe-lohusa-sağlam-çocuk takipleri, aşılama hizmetleri, aile planlaması, küçük cerrahi müdahaleler gibi birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri verilecek.”dedi.

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