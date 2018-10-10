Tatvan Kaymakamlığı yaşlı ve bakıma muhtaçları yalnız bırakmıyor  

BİTLİS'in Tatvan ilçesi Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın girişimleriyle başlatılan 'Evde Yaşlı Bakım ve Temizliği' projesi kapsamında, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin evleri oluşturulan bir ekip tarafından temizleniyor.

Tatvan ilçesinde başlatılan 'Evde Yaşlı Bakım ve Temizliği' projesi kapsamında, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin evlerine gidilerek temizleniyor. 5 kişilik ekip, gittikleri evlerin temizliğini yaptıktan sonra, yemeklerini yapıp; varsa eksikleri not alıp, gideriyor. İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, hayata geçirilen proje kapsamında ilçe merkezi ve bağlı köylerde önceden belirlenen bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını, projeden 53 ailenin faydalandığını belirterek, "Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak hem engellilerimize hem de yalnız yaşayan vatandaşlarımıza yönelik evlerde temizlik yapılıyor. Oluşturulan ekibimiz, bulaşıkları ve kıyafetleri yıkadıktan sonra, yaşlı vatandaşlarımızın kıyafetlerini ütüleyip teslim ediyor. Bu kapsamda, günde 6 evin temizliği yapılmış oluyor. Bayan ekibimiz, gittikleri evlerde ihtiyaç olması durumunda, bu ailelerin yemeklerini de pişiriyor. Ayrıca gidilen evlerdeki gerekli eksiklikler belirlenip, bu eksiklikler ivedilikle gideriliyor. Bu anlamda bu uygulamadan vatandaşlarımız da son derece memnun kalıyor"dedi.



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