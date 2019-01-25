Tatilde robot eğitimi

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yahyalı İlçe Temsilciliği tarafından "Yarıyıl Kampı" kapsamında çocuklara robot programlama öğretiliyor.

KAYMEK Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde açılan yarıyıl kampına, 10-17 yaş arasındaki çocuklar katılıyor. Çocukların yaş grubuna bağlı olarak sahip oldukları farklı ihtiyaçlara göre düzenlenen yarıyıl eğitimi haftanın 6 günü 10.00-12.00 ve 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Eğitimler öncesi öğrencilere özel teknoloji tarama testi yapılarak seviyeleri görülüyor. Çocukları yeni buluşlar yapmaya, sorgulamaya ve ortak çalışmaya teşvik eden atölye çalışmalarının her biri, çocukların hayal gücünü ve içlerindeki yaratıcı enerjiyi harekete geçirmek üzere hazırlanıyor. Projeyle Yahyalı’da 100’ün üzerinde çocuğa kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. İlerleyen dönemlerde özel yetenekli öğrenciler ile Yahyalı’da Proje Ekibi oluşturularak öğrencilerin kendi robotlarını programlayabilip, kendi elektronik aletlerini tasarlayabilecek hale gelmesi sağlanacak.

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